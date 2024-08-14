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南韩首枚自主研发侦察卫星 开始全面监控北韩

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（法新社首尔14日电） 南韩武器采购机关今天表示，南韩第一枚自主研发的军事侦察卫星准备展开监控北韩的「全面」任务。

这枚卫星去年12月从美国加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）发射升空，成为朝鲜半岛加强太空竞赛的一环。平壤当局去年11月声称发射自己的军事间谍卫星。

南韩的侦察卫星发射后，已在太空进行操作测试，其「作战适用性」本周获得国防部认可。

南韩国防部防卫事业厅（Defense Acquisition Program Administration）在声明中说，这枚卫星现在将展开「全面」任务，包括在想要的时间点捕捉「所需区域的影像」。

声明表示，这枚卫星「具备透过世界级解析度精准分析各种目标的能力」。

拥核的北韩去年11月发射卫星，招致国际社会谴责。首尔当局声称，北韩向俄罗斯供应用于乌克兰战场的武器，换取莫斯科当局的帮助。

根据连续多个回合联合国决议，平壤当局遭禁止使用弹道技术进行试验。分析家表示，太空发射能力与弹道飞弹开发的技术高度重叠。

当时侦察卫星发射不久后，北韩称卫星提供美国与南韩主要军事地点的影像。但南韩国防部长申源��2月表示，「万里镜1号」（Malligyong-1）侦察卫星看似「绕着轨道运转，但没有活动」。

首尔当局已表示，计划于2025年底前再发射4枚侦察卫星，加强对北韩的侦察能力。

防卫事业厅今天指出，首尔也在开发微卫星系统，以侦测北韩不寻常活动的早期迹象并且进行预警。

防卫事业厅表示：「我们将竭力把我们的独立监控与侦察资产发挥到最大程度，以维持对北韩卫星的压倒性优势。」

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