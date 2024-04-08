南韩：第2枚国产侦察卫星成功进入轨道

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（法新社首尔8日电） 南韩国防部今天表示，已成功将第2枚国产侦察卫星送入轨道。南韩计划在2025年之前发射5枚军事卫星，以加强监视北韩。

南韩这次发射的卫星，是由太空探索科技公司（SpaceX）的「猎鹰9号」火箭运载，从美国的太空中心发射。

南韩去年12月证实成功发射首枚军事侦察卫星，也是由猎鹰9号火箭运载。

南韩国防部在声明中表示：「我军第2颗侦察卫星上午9时02分左右成功与运载火箭分离，进入目标轨道。」

南韩国防部补充说：「我们计划透过与海外地面站的通讯来确认卫星是否正常运作。」

继北韩去年11月发射第1枚军事卫星后，南韩也再次发射侦察卫星，让朝鲜半岛的太空竞赛更形激烈。

南韩联合新闻通讯社（Yonhap）报导，南韩的第1枚卫星已向首尔当局传输平壤市中心的高解析影像，预计最早于6月展开完整的任务阶段。

南韩政府营运的KTV电视台报导，一旦5枚卫星全都进入轨道并开始执行任务，南韩军方将有能力利用每2小时发送一次的影像来监控北韩关键设施。

另一方面，北韩声称其侦察卫星已传送夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）美国海军基地和南韩各处「主要目标」的影像。

北韩去年11月成功发射「万里镜1号」（Malligyong-1）侦察卫星，是继去年5月和8月两次失败后，第3次尝试将此类卫星送入轨道。

南韩表示，北韩这次发射获得了俄罗斯的技术援助，北韩则提供武器给俄罗斯用于乌克兰战争作为回报。

专家说，将有效侦察卫星送入轨道，可提升北韩的情搜能力，尤其是在南韩上空，还能在任何军事冲突中提供关键资料。

北韩今年宣告南韩为「头号敌人」，裁撤专门用于统一和联络的机构，并扬言只要有「0.001毫米」的领土遭到侵犯，就会发动战争。