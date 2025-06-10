卡尼：加拿大今年达成北约2%国防开支目标

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（法新社多伦多9日电） 加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天宣布，今年将达到北约2%的国防开支目标。

卡尼在多伦多大学（University of Toronto）的演讲内容，还包括严厉警告美国总统川普动摇全球安全秩序。他说：「（加拿大）过于依赖美国。」

卡尼还指出加拿大军事基础设施正在老化，4艘潜艇只有1艘被认为适航，处于可运作状态的海上舰队与陆地车辆亦不足半数。

他的演讲重点不仅担忧未来美加关系。面对来自中国、俄罗斯、网路攻击，以及气候变化对国家安全的影响，卡尼认为加拿大对这些渐增的威胁，准备还不够。

卡尼表示：「长期以来认为加拿大的地理位置能够保护我们，这样的观点如今越来越过时。」

随着加拿大面临的威胁日增，卡尼表示今年将实现北约目标，也就是将至少2%的国内生产毛额（GDP）用于国防开支。

卡尼将今天宣布的军事开支计画描述为「保护加拿大人，而不是为了让北约会计师满意」。

川普一再向北约成员国施压，要求增加国防开支，并称美国为集体安全所支付费用，已超过其应负担比例。

今年4月，北约宣布32个成员国中，已有22个达到2%的国防开支目标。

不过川普也不断催促北约成员国进一步增加国防开支，并警告那些在他认为国防资源投入不足的国家，美国可能会拒绝保护。

卡尼表示，加拿大已习惯以美国为「全球霸主」、将美国当成加拿大「最亲密盟友与主要贸易伙伴」的战后秩序。

卡尼谴责川普的贸易战，并表示：「现在美国开始将其霸权货币化：收取市场进入费用，并减少对我们集体安全的贡献。」

卡尼表示，加拿大将与「志同道合的伙伴」建立新的安全关系，并将特别关注欧洲。