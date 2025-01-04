卡特6天国葬活动正式展开

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（法新社乔治亚州平原镇4日电） 美国前总统卡特（Jimmy Carter）逝于2024年12月29日，享嵩寿100岁。悼念群众今天开始向他致敬，展开与这位美国最长寿总统道别的6天活动。

卡特在他位于乔治亚州平原镇（Plains）的家乡辞世，全国各地都降半旗以示哀悼。

卡特的国葬仪式今天正式展开，现任或曾经保护过他的特勤局（Secret Service）人员将灵柩抬上灵车，绕行平原镇。

车队将在卡特少年时期生活过的家族花生农场停留，农场将敲钟39响，纪念美国第39位总统。

他的遗体随后将被送往亚特兰大，短暂停灵于乔治亚州议会大厦供人默哀。卡特曾任乔治亚州参议员，后来成为州长。

接着遗体将被护送至卡特总统中心（Carter Presidential Center），从今天晚间7时（台湾时间5日上午8时）到7日清早6时（台湾时间7日晚间7时）供民众悼念。

7日一早，「特别空中任务39」（Special Air Mission 39）将从乔治亚州一座军事基地将卡特的遗体以美国空军飞机运往华府郊区的安德鲁联合基地（Joint Base Andrews）。然后，车队将把遗体送到美国海军纪念馆（US Navy Memorial）。

卡特于1946年毕业于美国海军军官学校（USNA），曾在潜舰上服役。他的遗体将从灵车移至马车上，在送葬队伍陪伴下被送往美国国会大厦。军方扶灵人将把卡特以国旗覆盖的棺木抬到国会大厦的圆形大厅，在军仪队环绕下供人瞻仰至9日清早7时（台湾时间9日晚间8时）。

卡特将是殁后在国会大厦供人瞻仰的第13位美国前总统。第一位是1865年遇刺身亡的林肯（Abraham Lincoln）。

国葬仪式将于9日在华盛顿国家大教堂（National Cathedral）举行，预计柯林顿、小布希、欧巴马、川普等在世的4位前总统都将出席。现任总统拜登将致悼词。

教堂仪式结束后，「特别空中任务39」将把遗体送回乔治亚州平原镇，届时将有一场私人葬礼。车队最后将护送遗体穿越卡特的家乡驶往墓地，让他长眠于妻子罗莎琳（Rosalynn Carter）身边。罗莎琳逝于2023年，享耆寿96岁，两人结��77年。