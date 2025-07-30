卡达与沙乌地等国促哈玛斯解除武装 结束对加萨统治

afp_tickers

4 分钟

（法新社纽约联合国总部29日电） 卡达、沙乌地阿拉伯与埃及等阿拉伯国家今天共同要求哈玛斯（Hamas）解除武装并结束对加萨走廊（Gaza Strip）的统治，以中止这场重创加萨走廊的毁灭性战争。

为了重振以色列与巴勒斯坦之间的「两国方案」（two-state solution），沙乌地和法国在纽约联合国总部主办国际会议，17个国家外加欧洲联盟（EU）和阿拉伯联盟（Arab League）一致支持在会中达成的7页声明文本。

这份宣言提到：「为了终结在加萨的战争，（巴勒斯坦武装组织）哈玛斯必须结束在加萨的统治，并在国际参与和支持下，按照建立主权独立的巴勒斯坦国的目标，把武器交给巴勒斯坦自治政府。」

巴勒斯坦代表团昨天在联合国呼吁以色列与哈玛斯离开加萨，让巴勒斯坦自治政府治理这块沿海领土。

这份文本也谴责2023年10月7日哈玛斯对以色列发动的致命攻击，而联合国大会（General Assembly）尚未这么做。

这次会议是由法国与沙乌地共同主持，法国称这份宣言「具有历史性且是前所未见」。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）说：「这是阿拉伯国家与中东国家首度谴责哈玛斯，谴责10月7日事件，并要求哈玛斯解除武装，要求将哈玛斯排除在巴勒斯坦治理之外，并明确表达他们有意在未来与以色列关系正常化。」

这份文本是由法国、英国与加拿大等西方国家共同签署，内容也要求在敌对行动结束后可能部署外国部队，以稳定加萨的局势。

以色列和盟邦美国没有参与这场会议。

这份文件是在纽约会议举行的第2天发布，英国在会中宣布可能将在9月承认巴勒斯坦国。

英国外交大臣拉米（David Lammy）表示，如果以色列没有履行相关条件，包括在加萨实施停火与允许足够的援助物资运入，伦敦当局将推动承认巴勒斯坦国。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）上周表示，他将在9月的联合国大会上正式宣布法国承认巴勒斯坦国。

数十年来，大多数的联合国成员国都支持两国方案，让以色列与巴勒斯坦国共存。但在经历超过21个月的加萨以哈战争、以色列在约旦河西岸（West Bank）持续扩建屯垦区、以色列官员宣称有意并吞占领区下，各界担忧巴勒斯坦国在地理上可能变得不可能实现。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天在会议上说：「两国方案比以往更难达成。」

法国与西班牙等15个西方国家在今天晚间发布的声明中，重申对「两国方案愿景坚定不移的支持」。

尚未承认巴勒斯坦国的9个签署国表示，他们「愿意或积极考虑让他们的国家」这么做。这些国家为安道尔侯国、澳洲、加拿大、芬兰、卢森堡、马尔他、纽西兰、葡萄牙与圣马利诺。