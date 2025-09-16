The Swiss voice in the world since 1935

卢森堡：将承认巴勒斯坦国

（法新社布鲁塞尔16日电） 一场有关以色列与巴勒斯坦「两国方案」的联合国峰会下周将在美国纽约召开，卢森堡昨夜加入多个国家的行列，表示将在会上承认巴勒斯坦国。

以色列对加萨走廊（Gaza Strip）持续近2年的军事行动正面临国际社会日益强烈的谴责，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在此情况下带头推动承认巴勒斯坦国。

卢森堡总理佛利登（Luc Frieden）昨夜对媒体表示，最近几个月，局势明显恶化，「目前欧洲和全球正出现一股声势，表达两国方案还是有其适切性」。

他说：「因此，卢森堡政府打算在下周的两国方案（two-state solution）会议中，加入承认巴勒斯坦国的阵营。」

沙乌地阿拉伯及法国政府22日将在纽约共同主持峰会，马克宏已承诺届时将正式承认巴勒斯坦国。

包括英国、澳洲、加拿大、比利时等国家也都表示，计划在联合国大会（UN General Assembly）这场会议中承认巴勒斯坦国。

以色列及其盟友美国则抨击这项行动。美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）昨天表示，这么做只会帮巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）「壮胆」。

