卢比欧接国务卿 美国可能对拉美左翼政府更强硬

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（法新社哈瓦那19日电） 分析人士认为，美国总统当选人川普（Donald Trump）的国务卿人选卢比欧（Marco Rubio）将对委内瑞拉、尼加拉瓜和古巴的左翼政府采取更强硬立场。

强烈批评共产主义和左翼的卢比欧可能会寻求与萨尔瓦多的布格磊（Nayib Bukele）、阿根廷的米雷伊（Javier Milei）等自由意志主义政府建立更紧密的关系。

尽管美中贸易、俄乌及中东战争可能会成为川普政府对外政策的优先议题，但分析人士预计，卢比欧将比以前的国务卿更加关注美国的南方邻国。

卢比欧为古巴裔，他的父母在古巴已故领袖斐代尔．卡斯楚（Fidel Castro）掌权前赴美，卢比欧长期以来一直是拉美左翼分子的强烈反对者。

在古巴首都哈瓦那（Havana）的街头，民众已开始感到担忧。59岁的音乐家贾丁斯（Ivan Jardines）表示：「卢比欧一直都在反对我们。」他和许多其他古巴人一样，将这座岛国的经济困境归咎于华府的严厉制裁。

美国丹佛大学（University of Denver）的拉美问题分析师罗培兹－李威（Arturo Lopez-Levy）告诉法新社，对于正受到食物、药品、燃料和电力短缺所苦，面临30年来最严重经济危机的古巴来说，卢比欧的提名是场「完美风暴」。

罗培兹－李威预期，如果即将上任的川普政府和第一任期那样充满敌意，哈瓦那当局将「使国内异议者的生活更加艰难」，同时利用美国的「论调和极端主义言论」将自身描绘为受害者。

在古巴，仍有数百人因参与2021年7月的历史性反政府示威而被监禁。

卢比欧还会将目光转向委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro），尽管当地反对派主张在7月的总统大选中获胜，马杜洛仍牢牢把持权力。

除此之外，尼加拉瓜总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）也将受到关注，他被指控主导对异议人士的残酷镇压。

另一方面，对于北京当局在拉丁美洲透过基础建设计画、投资、援助和军事合作等手段扩张影响力，对中鹰派卢比欧早已提出强烈批评。

不过，英国皇家国际事务研究所（Chatham House）拉丁美洲研究员莎巴提尼（Christopher Sabatini）指出，讽刺的是，对委内瑞拉及古巴的更严格制裁可能反而「助长中国和俄罗斯在该地区的影响力」。