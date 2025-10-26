卢比欧谈加萨重建 不认为巴勒斯坦将永久分裂

（法新社耶路撒冷25日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，尽管以色列部队仍驻扎在加萨（Gaza）优先重建的区域，他并不认为这块巴勒斯坦土地会永久分裂。

根据美国斡旋的停火协议，以色列军队已撤至「黄线」，目前控制约一半的加萨地区。美方表示，重建援助将集中在以色列所控制的区域。

卢比欧指出，美国与区域调解人员正尝试组建的国际部队，将负责执行该区全境的维安任务。

他补充，目前主导加萨事务的巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas），未来不会扮演任何角色。

卢比欧在以色列与卡达之间的专机上向媒体表示：「我认为，稳定部队的最终目标就是推进那条界线，直至涵盖整个加萨，也就是说加萨全境都将非军事化。」

他说：「说到底，加萨非军事化程度愈高，加萨恐怖主义就清除得愈彻底，也就会愈来愈像绿区，而那条界线也会因此持续推进。」

「这就是长期计画。以色列方面已明确表示，他们并不打算占领加萨。」

包括哈玛斯在内的主要巴勒斯坦派系已同意成立技术官僚委员会，配合国际停火与重建行动，负责管理加萨事务。

但哈玛斯仍拒绝接受外界在立即解除武装的呼声，且自停火两周前生效以来，即开始对加萨境内对立的巴勒斯坦帮派及武装团体展开镇压行动。

哈玛斯外交关系办公室首长马佐克（Mousa abu Marzouk）今天警告：「将哈玛斯排除在维持加萨走廊稳定的任务之外，恐引发混乱和安全真空。」