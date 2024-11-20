卢特尼克将任美商务部长 预计对中出口管制更严苛

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（法新社华盛顿19日电） 美国准总统川普今天再公布未来阁员人选，任命对中国强硬派的卢特尼克（Howard Lutnick）出任商务部长，他将掌理美国关税和贸易政策，预计对中出口管制将更加严苛。

卢特尼克目前是川普交接团队的共同主席，最初被认为是出任财政部长的领先人选，目前是金融服务公司费兹杰罗（Cantor Fitzgerald）执行长。

卢特尼克被提名执掌规模较小的商务部，商务部的功能在提振美国产业，在扶植美国半导体产业和减少对亚洲依赖的政策中扮演关键角色。

在现任总统拜登执政下，美国商务部针对量子运算与半导体制造等关键技术加强出口管制，目标对准中国等竞争对手。即将上任的川普政府对此立场可能更加严苛。

卢特尼克已表达支持川普对中国进口货课徵60%关税，及对所有其他进口货课徵10%关税。

这两项是川普的提案之一，共和党籍的川普将以此对付「多年来敲我们竹杠」的国家。

在川普第一任期时，他对中国进行关税战，美国贸易代表署对这个全球第二大经济体加徵关税。

卢特尼克曾感叹美国制造业工作流失并离岸外包至中国。他10月接受Podcast主持人庞普里阿诺（Anthony Pompliano）访问时说：「我完全支持川普。」

在这次访谈中，他也猛烈抨击沿岸精英对电动车问题「胡言乱语」，并指责美国芬太尼（Fentanyl）源自中国。

这种致命药物毒性胜过海洛因数倍，每年导致数以万计的人服药过量致死。

他控称：「中国正从内部攻击美国。」

卢特尼克最初被看好接掌财政部，针对这一职位的争论上周末成为公众关注之事。

川普的卫生部长人选小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）力挺卢特尼克，在社群媒体表示，没人比他更提倡比特币了。

世界首富马斯克（Elon Musk）也支持卢特尼克出任财长，并称另一位主要竞争者、对冲基金经理人贝森特（Scott Bessent）是「一成不变的选择」。

除了担任费兹杰罗执行长外，卢特尼克也带领金融科技公司BGC Group和房地产公司Newmark Group。

根据费兹杰罗官网上的简历，他毕业于哈佛学院（Haverford College），拥有经济学学位。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）