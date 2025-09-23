印尼与欧盟签署经济伙伴协定 80%商品输欧将零关税

（法新社印尼登巴萨23日电） 印尼与欧洲联盟在历经近10年的谈判后，双方今天签署全面经济伙伴关系协定（CEPA）。印尼经济统筹部长艾朗嘉先前表示，协定生效后，约80%的印尼对欧盟出口将免关税。

印尼经济统筹部长艾朗嘉（Airlangga Hartarto）今天在�Q里岛（Bali）与欧盟主管贸易事务的执行委员塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）签署经济伙伴协定，将开放电动车、电子产品与制药等战略性产业的投资。

艾朗嘉表示，由于大国间的「关税战与保护主义」造成不确定性，促使双方「透过稳定的双边协议寻求确定性」。

他在记者会上说：「这是10年的旅程，达成的里程碑反映了我们以及各利益相关方对开放、公平、可持续经济合作的承诺。」

艾朗嘉向法新社表示，该协议也将「有助于降低全球关税战所带来的风险」。

艾朗嘉6月表示，协定生效后，约80%的印尼对欧盟出口将免关税，主要受益产品包括棕榈油、鞋类、纺织品与水产品。

塞夫柯维奇在签署后表示：「藉由完成这项协定，欧盟与印尼向世界传达一个强而有力的讯息━我们共同致力于开放、以规则为基础、互利的国际贸易。」

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在声明中说：「总体而言，欧盟出口商每年将可节省约6亿欧元的输印关税，使欧洲产品对印尼消费者而言更为实惠且更容易取得。」

去年，欧盟和印尼双边贸易额达301亿美元，欧盟是印尼第5大贸易伙伴。

印尼战略与国际问题研究中心（CSIS）经济组资深研究员丹尼（Deni Friawan）指出，协定还将进一步开放欧盟进入约2.8亿人口的印尼市场。

这是欧盟与东南亚国家签署的第3份贸易协定，前两份分别是与新加坡、越南。