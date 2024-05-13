印尼伊布火山再次喷发 火山灰柱冲上5公里高空

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（法新社雅加达13日电） 印尼东部的伊布火山（Mount Ibu）今天喷发，火山灰柱直入云端高度超过5公里。当局上周已将警报级别提升至次高等级，目前还未有任何伤亡报告。

伊布火山位于印尼北摩鹿加省（North Maluku）哈马赫拉岛（Halmahera Island），它这次喷发还未传出任何损失或人员伤亡，但影像显示火山灰柱直冲云端。

当局表示，火山灰柱的高度在顶峰之上已逾5公里，这是近几个月以来最严重的喷发之一。

地质局局长瓦菲德（Muhammad Wafid）今天在一份声明中表示，观察到灰黑色的火山灰柱「浓密且向西倾斜」。

印尼火山调查局（Volcanological Survey of Indonesia）局长古纳万（Hendra Gunawan）在声明中表示，伊布火山警报状态仍处于次高等级。他补充说，火山半径5公里内的所有活动都被禁止。

伊布火山11日小规模喷发，喷出熔岩、火山灰冲上夜空达数公里，并引发闪电。 伊布火山是印尼最活跃的火山之一，去年喷发超过2万1000次。地质局官员普米雅那（Sofyan Primulyana）表示，2023年伊布火山平均每天喷发58次。

最近几周，印尼东部的北苏拉威西省（North Sulawesi Province）鲁仰火山（Mount Ruang）喷发，火山口闪烁着闪电，喷出炽热的熔岩。火山喷发促使当局疏散附近一座岛屿上的1万2000多人。