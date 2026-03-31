印尼实施青少年社群禁令 谷歌与Meta被指不配合遭传唤

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（法新社雅加达31日电） 印尼通讯部长表示，印尼已向Google和Meta发出传票，原因是它们未能遵守周末生效，针对16岁以下未成年人的社群媒体禁令。

印尼通讯部长穆迪雅（Meutya Hafid）在昨天晚间发布于Instagram的一段影片表示，「政府正在向拥有Facebook、Instagram和Threads的Meta以及运营YouTube的谷歌（Google）发出传票」，因为它们「违反印尼法律」。

穆迪雅周末表示，「在法遵方面，没有妥协空间」。

穆迪雅补充说，这些传票是「根据适用规定，作为行政处罚的一部分」。

印尼自28日起对16岁以下用户实施社群媒体禁令，理由是色情、霸凌与成瘾等网路威胁。同时，外界也开始担忧社群媒体日益影响儿童福祉。

澳洲去年12月成为首个立法保护青少年免受网路威胁的国家，网路监督机关目前正在调查Facebook、TikTok和YouTube是否有违规行为。

她在昨天发布的影片中指责谷歌和Meta，从一开始就反对新规。

她以TikTok和Roblox为例，指出这些平台尚未完全符合规定，但正努力改善。这两间公司将收到警告信。

穆迪雅表示，「我们将与那些真正尊重印尼的平台合作，不仅尊重印尼作为一个数位市场的地位，更要承诺遵守印尼的法规和儿童保护条例。」

印尼拥有超过2.84亿人口，是全球社群媒体用户最多的国家之一，其中包括约7000万16岁以下的儿童。

「我们理解这并非易事。印尼的确是数位领域最活跃的国家之一，平均每天浏览时间为7至8小时。」

穆迪雅敦促家长和小孩协助政府监督平台的合规情况，并举报违反法律的公司。