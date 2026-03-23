印尼拟节省80兆印尼盾 因应中东战火冲击
（法新社雅加达23日电） 印尼政府表示，印尼正在规划最高80兆印尼盾（约47亿美元、新台币1522亿元）的节省措施，以减缓中东战争带来的经济冲击。
美国与以色列联手对伊朗发动打击，以及德黑兰对波斯湾国家采取报复性行动，导致全球油价攀升，印尼也在考虑实施各项节能措施，包括让政府与特定公部门员工每周远端办公一天。
在上周录制的一场访问中，印尼总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）被问到这个人口超过2亿8400万、长年大幅补贴燃料的国家，是否可能调整预算优先项目的问题。
曾任将军的普拉伯沃表示，印尼政府正在「竭尽所能」削减成本，主要是透过减少能源消耗，并提升以太阳能为主的再生能源产量。 总统发言人普拉塞蒂欧（Prasetyo Hadi）在访问中指出，政府正寻求节省80兆印尼盾。印尼总统府今天向法新社证实这个数字。不过，普拉塞蒂欧没有详细说明资金来源。
印尼政府再度强调，普拉伯沃主打的免费供餐计画仍不受影响。这项计画的2026年预算规模达197亿美元。此外，印尼政府也坚定维持燃料补贴政策，目前补贴消费者约30%到40%的成本，占预算总额的约15%。
这些措施是普拉伯沃实现经济目标的一部分，即透过公共支出，将经济成长率从去年的5.1%提高到2029年的8%。