印尼校舍倒塌数十人受困 家长焦急要求加快搜救

afp_tickers

3 分钟

（法新社印尼苏达约1日电） 印尼爪哇岛东部小镇苏达约（Sidoarjo）1所学校建筑物9月29日轰然倒塌，数十名学生受困瓦砾堆。搜救人员在断垣残壁中侦测到生命迹象，焦急的家长今天要求加快搜救脚步。

印尼国家灾害应变总署发言人穆哈里（Abdul Muhari）昨天晚间在声明稿中表示，根据学校资料，据信约91人受困瓦砾堆中。校舍倒塌时，学生们正准备进行下午祷告，目前已知至少3人罹难。

一名失踪的14岁学童的父亲哈南（Abdul Hanan）告诉法新社：「我们相信孩子们还活着，因为有人听到他们在呼救。搜救行动一定要加快，时间所剩不多。」他说完话后，不禁潸然泪下。 另一名学童母亲苏莉丝蒂雅娜（Dewi Sulistiana）则是说，她和她的14岁儿子最后一次联络是在28日。该寄宿学校限制学生使用手机。

她无奈地说：「我已经在这等了好几天，每次想到自己的孩子就忍不住流下泪来。为什么这么久还没找到人，为什么搜救动作这么慢？我一点消息都没收到，只能一直等。」 印尼国家搜救总署署长萨菲（Mohammad Syafi’i）指出，现场搜救难度极高。「任何一处产生震动，都可能影响其他区域。为了进入受困者所在的区块，我们必须挖掘地下隧道」。

不过，开挖隧道本身也充满危险，还可能造成局部坍方。此外，结构内的钢筋混凝土柱限制了通道宽度，隧道最宽仅约60公分，搜救人员行动受限。

搜救队同时动用热感应无人机等科技设备，盼在「黄金72小时」内，找到生还者。搜救行动进行之际，外海一度发生地震，导致搜救作业短暂中断。 专家表示，初步调查显示倒塌原因与结构问题，以及施工不符建筑规范有关。灾害应变总署发言人穆哈里表示，该校基柱无法承载新加盖的4楼建物，导致整栋建筑瞬间倒塌。