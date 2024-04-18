印尼火山喷发警戒升最高级 疏散上万人发海啸警报

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（法新社印尼万鸦老18日电） 位于印尼北部最外围地区的鲁仰火山近日5度喷发，救难人员今天紧急疏散上万居民。当局也被迫关闭最近一座国际机场，并针对掉落的火山碎片可能引发海啸发布警报。

鲁仰火山（Mount Ruang）昨天喷发4次后，整夜火山口在闪电不断下冒出汩汩岩浆，导致当局有必要将火山喷发警戒提升至最高第4级。

鲁仰火山今天上午仍持续冒出柱状浓烟，当局已宣布将位于苏拉威西岛（Sulawesi Island）万鸦老市（Manado）的国际机场关闭24小时。

印尼当局说，他们正忙着疏散火山附近地区约1万1000名居民，包括在人口约2万的偏远岛屿塔古兰当岛（Tagulandang）。根据官员说法，一些居民已因惊慌正尝试逃离家园。

印尼当局还警告，火山喷发可能引发海啸。印尼火山调查局（Volcanological Survey of Indonesia）局长古纳万（Hendra Gunawan）昨天透过声明提醒塔古兰当岛上居民， 「尤其是住在海边者」，提防「可能有炽热石块喷出或高温灰云排出，以及火山体崩落至海中可能掀起海啸」。

鲁仰火山上回于1871年喷发时，约有400人死于引发的海啸。

在鲁仰火山南方距离约100多公里的北苏拉威西省（North Sulawesi）首府万鸦老，当地的萨姆拉图兰吉国际机场（Sam Ratulangi International Airport）被迫关闭，直到今晚才会开放。

万鸦老地区机场管理局局长苏瑞尤科（Ambar Suryoko）发布声明说，由于机场跑道「布满可能危及飞安的火山灰」，因而暂时关闭。

在飞航当局警告存在安全威胁后，马来西亚廉航公司亚洲航空（Air Asia）已取消往返东马和汶莱共9座机场的航班。