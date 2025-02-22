印尼计划增建燃煤自备电厂 智库：恐打击减排承诺

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（法新社雅加达22日电） 英国能源智库Ember发布报告指出，印尼去年公布计画要增建直接供应产业界的燃煤自备电厂，将威胁其所许下在2030年底前削减碳排放、10年后关闭所有燃煤电厂的承诺。

东南亚最大经济体印尼依赖燃煤发电，是全球最大碳排放国之一。不过，印尼总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年承诺要在短短15年内逐步淘汰煤炭，并在2050年底前实现净零排放。

根据Ember在20日发布的报告，印尼去年11月公布的国家电力新总体规划虽预期让再生能源发电量增加，但也恐怕使得2030年以后的燃煤发电大增。

印尼先前曾说，最晚将在2030年让各种再生能源占全国发电量比重来到44%。

但Ember指出，新的电力计画将让燃煤发电装置容量在未来7年内新增26.8GW（百万��），其中20余GW来自扩建燃煤发电的所谓自备电厂（captive power plant，CPP）。

根据Ember的资料，印尼目前拥有49.7GW的燃煤发电装置容量。而据印尼政府说法，截至2024年12月，全国运作中的燃煤电厂共有253座。

然而，印尼另有数十座燃煤电厂正在兴建中，其中包括自备电厂。

Ember的印尼气候与能源高级分析师杜蒂（Dody Setiawan）表示：「正当全球市场转向洁净能源，以经济角度来看，增加燃煤自备电厂没道理。」

杜蒂建议，印尼若要应付所有依赖煤炭的经济体免不了面临的多方面挑战，应致力于实现明确的逐步脱煤计画，并将再生能源置于优先地位。