印巴克什米尔地区连续4晚交火 联合国促双方克制

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（法新社印度斯利那加28日电） 印度军方今天表示，印度与巴基斯坦士兵连续第4晚在有争议的克什米尔地区交火，这是两个核武大国关系紧张之际，最新一起的武装冲突事件。

此事件目前尚无人员伤亡报告，巴基斯坦也没有立即证实他们开枪。

穆斯林占多数的克什米尔地区22日发生重大恐攻，枪手杀死多达26人，创下25年来针对平民最严重的攻击事件。印度指责巴基斯坦支持「跨境恐怖主义」。

印度已确认3名恐怖犯嫌中有2人为巴基斯坦人，但巴基斯坦否认与此有关，并呼吁进行中立调查。

巴基斯坦表示，试图将巴基斯坦与上述攻击联系起来是「愚蠢轻率」，矢言要回应印度的行动。

这次攻击引发印度的愤怒和悲痛，同时引来对巴基斯坦采取行动的声浪。印度指责巴基斯坦资助与鼓励克什米尔地区的恐怖主义。长久以来，双方都声称对克什米尔地区拥有主权，并曾为此发动2次战争。

印度军方在声明中表示：「4月27日至28日夜间…巴基斯坦军队越过实控线（Line of Control），无端使用小型武器射击。」声明中指的是有争议的克什米尔区域的实际控制边界。

声明还说：「印度军队的反应迅速而有效。」

4月22日攻击事件发生后，印度降低与巴基斯坦的外交关系级别，撤销巴基斯坦公民签证，暂停水资源共享条约，并宣布关闭与巴基斯坦的主要陆地边界关卡。

作为回应，巴基斯坦下令驱逐印度外交官和军事顾问，取消印度国民签证，并禁止印度飞机进入领空。

「克什米尔抵抗组织」（Kashmir Resistance）最初曾在社群媒体X贴文表示对4月22日的攻击事件负责，不过又名「抵抗阵线」（The Resistance Front）的此组织，如今「明确」否认参与上周行动。

印度智库视此组织是以巴基斯坦为根据地，伊斯兰恐怖组织「虔诚军」（Lashkar-e-Taiba）其中一个分支。它将先前在社群媒体发布，声称对攻击行动负责的贴文，归咎为「网路入侵」。

联合国敦促印巴这两个主要对手展现「最大限度的克制」，以便问题能「经由有意义的相互接触和平解决」。（译者：屈享平/核稿：陈政一）