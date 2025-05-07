印巴爆发新一波冲突 多家航空公司变更或取消班机

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（法新社曼谷7日电） 多家亚洲航空公司今天宣布，由于印度与巴基斯坦爆发战斗冲突，旗下往返欧洲的班机变更航路或取消航班。

中华航空6日台北－法兰克福、台北－布拉格、台北－阿姆斯特丹、台北－罗马、台北－伦敦技术降落曼谷机场。华航指出，第一时间已启动相关应变作业，采取一系列措施以确保旅客及机组人员安全。

长荣航空表示，5月6日BR62维也纳－曼谷航班返航维也纳；BR95桃园－米兰航班将转降维也纳，补油后再继续飞往目的地米兰。长荣航空指出，部分往返欧洲航班将视实际状况调整飞航路线，避开受影响空域。

大韩航空公司（Korean Air）已开始变更从首尔仁川飞往杜拜的航班路线，避开之前通过巴基斯坦领空的航路，改用经过缅甸、孟加拉和印度的南方路线。

泰国航空公司（Thai Airways）宣布，目的地为欧洲和南亚的班机将自今天清晨起变更航线。越南航空（Vietnam Airlines）表示，印巴局势紧张已影响其航班计画。

马来西亚航空公司（Malaysia Airlines）改变两架自吉隆坡起飞班机的航线，其目的地分别为伦敦希斯罗机场（Heathrow Airport）和巴黎戴高乐机场（Charles de Gaulle Airport），这两架飞机一度在卡达首都杜哈（Doha）停留才继续航程。马航也在5月9日前暂停所有往返印度阿姆利则（Amritsar）班机。

斯里兰卡航空公司（Sri Lankan Airlines）则指出，旗下航班未受影响，每周4个飞往巴基斯坦拉合尔（Lahore）及喀拉蚩（Karachi）的班机没有异动。