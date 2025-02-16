印度信徒抢搭火车朝圣大壶节 酿踩踏致15死

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（法新社新德里16日电） 印度地方医疗官员向法新社表示，首都一处火车站昨晚发生踩踏事件，造成至少15人丧生，当时大批人群为了抢搭火车前往全球规模最大的朝圣集会「大壶节」而发生混乱。

印度教「大壶节」（Kumbh Mela）每12年吸引信众至北部城市普莱雅格拉吉（Prayagraj）进行圣浴。由于人潮向来惊人，过去多次发生严重踩踏事件。就在上个月，恒河（Ganges）、亚穆纳河（Yamuna River）及传说中的萨拉斯瓦地河（Saraswati River）汇流的圣地发生踩踏事件，导致至少30人丧生。

大壶节1月13日登场，将一直持续到2月26日。

新德里（New Delhi）火车站昨天有大批人群争相挤上前往这场盛会的火车，引发混乱。

洛克拿亚克医院（Lok Nayak Hospital）副院长萨克纳（Ritu Saxena）向法新社表示：「我可以证实有15人在院内死亡。他们身上没有开放性伤口，大多可能是因缺氧或钝伤（致死），但确切死因需待验尸后才能确认。」

她说：「此外，还有11人受伤。大多数伤者情况稳定，主要为骨科相关伤势。」

印度总理莫迪（Narendra Modi）表示，他对这起踩踏事件「深感痛心」。

他在社群平台X发文表示：「我的心与所有失去亲人的人同在，并为伤者祈祷，愿他们早日康复。」

大壶节是印度教最重要的节日之一，自节庆上个月登场以来，已有约5亿信徒朝圣。

1954年的大壶节，单日就有400多人因踩踏事故或溺水身亡，成为全球因人群聚集引发灾难死亡人数最多的事件之一。

2013年，也就是大壶节上一次在普莱雅格拉吉举行时发生人踩人惨剧，造成36人丧生。