立足瑞士 报道世界
登录

印度信徒抢搭火车朝圣大壶节 酿踩踏致15死

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社新德里16日电） 印度地方医疗官员向法新社表示，首都一处火车站昨晚发生踩踏事件，造成至少15人丧生，当时大批人群为了抢搭火车前往全球规模最大的朝圣集会「大壶节」而发生混乱。

印度教「大壶节」（Kumbh Mela）每12年吸引信众至北部城市普莱雅格拉吉（Prayagraj）进行圣浴。由于人潮向来惊人，过去多次发生严重踩踏事件。就在上个月，恒河（Ganges）、亚穆纳河（Yamuna River）及传说中的萨拉斯瓦地河（Saraswati River）汇流的圣地发生踩踏事件，导致至少30人丧生。

大壶节1月13日登场，将一直持续到2月26日。

新德里（New Delhi）火车站昨天有大批人群争相挤上前往这场盛会的火车，引发混乱。

洛克拿亚克医院（Lok Nayak Hospital）副院长萨克纳（Ritu Saxena）向法新社表示：「我可以证实有15人在院内死亡。他们身上没有开放性伤口，大多可能是因缺氧或钝伤（致死），但确切死因需待验尸后才能确认。」

她说：「此外，还有11人受伤。大多数伤者情况稳定，主要为骨科相关伤势。」

印度总理莫迪（Narendra Modi）表示，他对这起踩踏事件「深感痛心」。

他在社群平台X发文表示：「我的心与所有失去亲人的人同在，并为伤者祈祷，愿他们早日康复。」

大壶节是印度教最重要的节日之一，自节庆上个月登场以来，已有约5亿信徒朝圣。

1954年的大壶节，单日就有400多人因踩踏事故或溺水身亡，成为全球因人群聚集引发灾难死亡人数最多的事件之一。

2013年，也就是大壶节上一次在普莱雅格拉吉举行时发生人踩人惨剧，造成36人丧生。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
108
64 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
122 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
56
22 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团