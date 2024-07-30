印度克勒拉邦土石流侵袭茶园 至少93死

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（法新社印度班加罗尔30日电） 印度南部克勒拉邦（Kerala）因雨季降下豪雨，今天爆发土石流冲击数座茶园。官员表示，已有至少93人死亡，从泥巴和瓦砾堆中已救出250人。

滨海的克勒拉邦持续遭到豪雨侵袭，造成进入瓦亚纳德县（Wayanad）灾区的道路中断，令救援工作更加困难。

克勒拉邦邦长维加扬（Pinarayi Vijayan）告诉媒体记者：「目前为止已找到93具遗体。这是克勒拉邦遇过最严重的自然灾难之一。」他说有128人获救后已送医治疗。

印度总理莫迪（Narendra Modi）在社群媒体平台X发文表示：「我向所有失去所爱的人致上关怀，并为伤者祈祷。」

瓦亚纳德县以乡间丘陵上交错的茶园闻名，这些茶园仰赖大量临时工栽种和采收。今天破晓前有数座茶园遭到接连2起土石流侵袭，当时居民大多仍在熟睡。

印度国家灾害应变部队（National Disaster Response Force）发布的影像显示，救难人员在一片泥泞中举步维艰寻找生还者，并用担架将罹难者遗体抬出。

印度军方表示已出动200多名兵员至灾区，协助克勒拉邦警消进行搜救和援助。

「印度人报」（The Hindu）引述克勒拉邦地方事务部长拉吉希（M.B. Rajesh）报导，截至目前已救出250多人。

不过，克勒拉邦灾难管理局表示，根据气象预报，克勒拉邦今天还会有降雨及强风。