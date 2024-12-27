印度前总理曼莫汉辞世 享耆寿92岁

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（法新社新德里26日电） 印度现任总理莫迪（Narendra Modi）今天说，前总理曼莫汉（Manmohan Singh）辞世，享耆寿92岁。曼莫汉推动的经济改革使印度跃升为全球强国。

曼莫汉辞世消息传出后不久，莫迪在社群媒体平台X上发文表示，印度「失去一名最杰出的领袖，我们深感哀痛…他在担任总理期间，为改善人民生活不遗余力」。

根据全印度医学院（All India Institute of Medical Sciences）的声明，曼莫汉今天在家中失去意识后被送往新德里一家医院，但经抢救无效，于当地时间晚上9时51分被宣告不治。 曼莫汉于2004年至2014年担任印度总理，他在首个任期内促进这个亚洲第4大经济体的经济繁荣，第2任期却因为经济成长放缓而蒙上阴影。

在野党国大党（Congress Party）领袖拉胡尔．甘地（Rahul Gandhi）在声明中表示：「我失去了一位导师和指引者…（曼莫汉）以无比的智慧和正直领导印度。」

印度总统慕尔穆（Droupadi Murmu）在X上写道，曼莫汉将「永远因其对国家的奉献、清廉的政治生涯和极度谦逊的品格而被铭记」。