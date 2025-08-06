印度喜马拉雅山城暴雨引发土石流 4死100人失踪

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（法新社印度德哈拉丹6日电） 印度喜马拉雅山区昨天因豪雨引发土石流，造成1个城镇至少4人死亡，约100人失踪。

豪雨引发山洪涌入1座狭窄山谷，大水流向北阿坎德邦（Uttarakhand）达拉利镇（Dharali），多栋建物被摧毁。

负责防卫事务的印度国务大臣赛斯（Sanjay Seth）告诉印度新闻信托社（PTI）：「情况严重…我们收到的资讯有4人死亡及约100人失踪。我们祈祷他们平安。」

印度媒体播出的影片显示，汹涌泥流席卷这个观光地区的多层公寓大楼。影片中可以看到数人狂奔逃命，但之后被冲垮整栋建筑物的黑色土石流吞没。

印度军方表示，150名军人已抵达灾区，协助营救在冰冻烂泥中幸存的约20人。

印度总理莫迪（Narendra Modi）发布声明表达哀悼之意，还说政府「竭尽全力提供援助」。

印度气象局对灾区发布红色警戒，并在北阿坎德邦偏远地区记录到约210毫米的「极为剧烈」降雨。

联合国的世界气象组织（World Meteorological Organization）去年指出，随着气候变迁导致地球水循环益发难以预测，愈来愈严重的洪水和干旱是未来趋势的「求救讯号」。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）