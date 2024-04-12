印度大学毕业生失业率高 总理莫迪选情难预测

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（法新社孟买12日电） 全球人口最多国家印度准备迎接19日展开的国会大选，然而印度政治人物得面临严峻现实，印度虽是世上成长最快速的主要经济体，却没足够的白领工作能提供给受过教育的年轻人。

在印度金融中心孟买（Mumbai）郊区一间就业服务中心，27岁的波帕尔（Mahesh Bhopale）如同国内其他数以百万计陷入失业困境的年轻大学毕业生，梦想获得一份高薪的公职工作。

波帕尔大学主修生物学，他说：「我们摆脱这种生活的唯一出路，就是获取公职并得到优渥的福利。这将有助我们结婚成家。」

波帕尔并非个案。国际劳工组织（International Labour Organization）估计，2022年印度有高达29%的年轻大学毕业生处于失业状态。

根据印度政府的数据，印度14亿人口中有超过一半的人年龄不到30岁。

孟买的塔塔社会科学研究院（Tata Institute of Social Sciences）发展经济学家拉玛库玛（R. Ramakumar）指出：「工作机会的增长速度，不及潜在劳动人口的成长速度。」此外，许多新的就业机会是出现于农业领域。

许多印度年轻人表示自己别无选择，只能加入争取公职的疯狂竞争。公职在印度之所以备受推崇，是因公务人员能获得相当不错的薪资和福利，而且工作环境安全。

然而，公职的竞争十分激烈。例如，国营企业「印度铁路公司」（Indian Railways）曾为中低阶职位开出大约10万个职缺，最后却有超过2000万人申请谋求这些工作。

34岁的高尔（Ganesh Gore）称自己落榜公务人员考试已经5次，「没有政党或政治人物帮助我们摆脱困境」。

然而，这股对失业感到愤懑的情绪，是否会导致印度选民背弃总理莫迪（Narendra Modi）的执政党印度人民党（Bharatiya Janata Party），目前尚不明朗。

印度选举研究机构Lokniti-CSDS指出，今年3月一份访问德里（Delhi）学生的民调显示，仅有30%受访者将高失业率归咎于莫迪政府。