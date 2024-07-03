印度宗教集会踩踏增至121死 10多年来最惨重

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（法新社印度哈特拉斯县3日电） 印度一场印度教宗教集会昨天涌入大量人潮，酿成印度10多年来最惨重的踩踏事件，死亡人数今天增至121人。生还者今天忆起事发当时遭推挤的可怕情况。

警方报告指出，有超过25万人参与这场在印度北方邦（Uttar Pradesh）举办的宗教活动，是主办单位允许人数8万人的超过3倍。

这场宗教集会是在一条高速公路旁的空地举行，今天早上，在活动结束的几个小时后，参与民众遭遗弃的衣物与掉落的鞋子四散在泥泞不堪的集会场地各处。

目击者说，当时，人们从一个滑坡跌落一条积水的水沟，造成互相叠压。

一名广受欢迎的印度教讲道师昨天讲道时，50岁的警官毛雷亚（Sheela Maurya）在现场执勤。她说：「每一个人，整个群众，包括妇女与儿童在内，所有人都在同一时间离开活动场所。现场空间不够，每个人都跌到另一人身上。」

几乎所有死者都是女性，另有7名儿童与1名男子丧命。

官员认为，踩踏事件是在信徒试图收集讲道师脚印上的泥土时触发，其他人则称沙尘暴引发了恐慌。有些人被人群压到昏倒，之后倒下被踩在脚下，变得无法动弹。

附近村庄的45岁村民拉尔（Hori Lal）说：「这块空地旁的主要公路挤满了人潮与车辆，绵延数公里，有太多人挤在这里了。当民众开始往旁边倒下并遭踩踏时，现场陷入一团混乱。」

北方邦灾难管理中心救济专员办公室（Office of the Relief Commissioner）今天早上公布死者名单，表示有121人罹难。