印度总理莫迪为战略隧道剪彩 通往邻中国边境

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（法新社印度斯利那加13日电） 印度总理莫迪今天为一条具有战略意义的喜马拉雅公路隧道举行通车仪式，新德里如今可不受天候影响，北向通往与对手中国及巴基斯坦具有领土争议的高海拔边境地区。

这条长6.4公里的兹摩赫（Z-Morh）隧道又称松马格（Sonmarg）隧道，坐落险峻山口底下，是印度在边境地区建造基础设施的更广泛计画一环。这个隘口在1年里有4到6个月会遭大雪封闭。

兹摩赫隧道有助连结印度掌控的克什米尔（Kashmir）与拉达克（Ladakh）地区，且能促使连结两地首府的斯利那加（Srinagar）－列城（Leh）高速公路全年通行，以便印度快速部署军事物资。

莫迪（Narendra Modi）为御寒而裹着大外套，他在为这项斥资3亿1300万美元、耗费10年建成的工程剪彩后谈到：「这里的隧道开通后，交通往来的便利程度将大幅改善。」

全球人口最多的两个国家，印度和中国，是为南亚战略影响力激烈竞争的对手，而双方长达3500公里的共同边界一直是两国紧张局势的导火线。

印度和中国军队在2020年爆发冲突，导致印中至少各有20名和4名士兵丧命，且双方部队今日仍在有主权争议的高海拔边界地区对峙。