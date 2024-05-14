印度总理莫迪提交竞选文件 受群众热烈欢呼

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（法新社印度瓦拉纳西14日电） 印度总理莫迪今天提交竞选文件，寻求在他的选区印度教圣城瓦拉纳西连任下议院议员，受到群众欢呼。在这届印度国会下议院大选，他的政党被认为极可能胜选。

法新社报导，莫迪（Narendra Modi）依然在印度广受欢迎，很大程度上是因为他将自己塑造成该国最大宗教印度教的积极捍卫者。各界普遍预期，莫迪和他的印度人民党（BJP）将赢得今年大选。

莫迪自10年前当上印度总理以来，一直是国会下院人民院（Lok Sabha）瓦拉纳西（Varanasi）选区议员。瓦拉纳西是印度教精神首都，全国各地信徒会前往当地，在恒河（Ganges River）旁火葬家人尸体。

据报导，莫迪向选举登记人员提交文件时，旁边有一名缠着腰布的印度教神秘主义者。莫迪在提交文件前表示：「我向神明发誓…我将心怀信仰并恪遵印度宪法。」

莫迪走出提交选举文件的办公室后，向外头集结的群众挥手致意，之后与随行人员离开。这些人员由他所属政党印度人民党高层组成。

印度教忠诚信徒、52岁农民库玛（Jitendra Singh Kumar）在等候一睹莫迪风采时告诉法新社：「由莫迪代表我们的瓦拉纳西选区，对我们是莫大的幸运。」

库玛表示：「对于瓦拉纳西的民众，他就像神明一样。与其他政客不同，他首先考虑国家。」

印度国会下议院大选定于4月19日至6月1日依选区分7个梯次举行，瓦拉纳西是第7梯次选区之一，投票结果将封存至6月4日统一计票并公布结果。