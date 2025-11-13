印度新婚女子衣航空难罹难 美国陪审团：波音须赔9亿

（法新社芝加哥12日电） 在首宗涉及波音737 MAX致命空难的民事审判中，美国陪审团今天裁定，这家航空制造巨头须向一名新婚印度籍罹难者的家属支付2845万美元（约新台币9.26亿元）赔偿金。

此案涉及新德里居民贾格（Shikha Garg）的家属，她在2019年3月的衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）空难中丧生。

衣航空难是两起波音737 MAX（Boeing 737 MAX）致命坠机事件之一，两场空难共夺走346条人命。

经过约两小时审议，芝加哥联邦法院陪审团裁定的总额包括：1000万美元精神痛苦补偿、1000万美元赔偿罹难者贾格的痛苦与折磨，以及其他项目赔偿。

贾格的夫婿巴塔查雅（Soumya Bhattacharya）告诉法新社：「我们欣然接受这个裁决，我们是为了陪审团审判而来，这个结果完全可以接受。」

波音公司对这些致命事故表达遗憾。

波音发言人表示：「我们对所有在狮子航空（Lion Air Flight）610号班机与衣索比亚航空302号班机中失去亲人者致以最深切的歉意。」

「虽然我们已透过和解解决了绝大多数的诉讼，但家属仍有权透过法庭损害赔偿审判来主张权益，我们尊重他们的权利。」

2019年3月10日衣索比亚航空班机从衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴起飞6分钟后坠毁，机上157人全部罹难。

在波音与其他衣索比亚航空及2018年狮子航空罹难者家属达成多起民事和解后，贾格一案成为首宗进入审判程序的案例。