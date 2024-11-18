印度新德里空污情况严重 学校改线上授课

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（法新社新德里18日电） 印度首都新德里笼罩在有毒雾霾中，空气品质恶化，当地政府下令学校今天转为线上授课直至另行通知，作为应对新德里健康危机的最新措施。

昨晚的细悬浮微粒（PM2.5）浓度比世界卫生组织（WHO）建议的每日最大值高出57倍。PM2.5已被WHO订为一级致癌物，会穿透肺部气泡，直接进入血管中随着血液循环全身，到达人体之各个器官。

今天清晨，PM2.5浓度高出警戒值的约39倍，灰色刺鼻的浓雾覆盖整座城市。

每年新德里都会笼罩在刺鼻的雾霾中，主要归咎于邻近地区农民焚烧作物残梗清理农地，以及工厂和车辆排放的废气。

当局实施这些限制措施，「以防止空气品质进一步恶化」，希望透过让孩子待在家中，来显着减少交通量。

当局已于14日要求小学停止线下课程，今天则实施一系列进一步的限制措施，包括对柴油卡车颁布禁令以及暂停施工活动。

新德里政府敦促儿童、年长者以及患有心肺疾病的人「尽可能待在室内」。

新德里及周围都会区拥有超过3000万人口，冬季空污严重情况为全球数一数二严重。

每年冬季气温降低和风力减弱，使空污情况加剧，致命污染物滞留在空气中，这种情况通常从10月中旬持续到至少隔年1月。