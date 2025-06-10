印度海警称万海旺春轮火势持续、船身倾斜

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（法新社新德里10日电） 万海航运所营运的WAN HAI 503旺春轮昨天在印度外海发生火警，印度海岸警卫队（Indian Coast Guard）今天表示还在努力灭火，目前船身倾斜10至15度左右。

旺春轮5月底由高雄出发，沿途经香港、中国、新加坡、斯里兰卡，预计到印度后折返，但在6月7日自可伦坡（Colombo）出发，预计10日抵达孟买（Mumbai）这段航程中发生事故，印度海警获报后随即前往救援。

印度海警队今天表示，船上「火势及爆炸仍在持续」，船身倾斜大约「10至15度」。

海警队公布的照片则显示，火焰从堆叠的货柜窜出，船身被浓浓黑烟笼罩。

从昨天公布的初步影像中，可以看到船上沉重的货柜似乎被强烈爆炸力道抛出，海警表示有些货柜落海。

旺春轮上一共有6名台湾人在内的22名船员，事故发生后有18人获救，当中有4名台湾船员。目前仍有4人下落不明，失联者中有2名台湾人。

获救船员中则有5人受伤，皆非台湾人，其中1人伤势较重，但意识清楚。

旺春轮是印度南部外海近几周遭遇事故的第2艘船。5月24日，一艘悬挂赖比瑞亚国旗、载有危险货物的货柜船在克勒拉邦（Kerala）外海沉没，印度海军救起全部船员共24人。