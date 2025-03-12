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印度电信商与SpaceX合作 为本地市场提供星链服务

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（法新社孟买12日电） 印度亿万富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的电信公司Jio Platforms今天宣布，已与马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）签订协议，将向客户提供星链卫星网路服务。

此公告紧接着竞争对手、电信巨擘巴帝电信（Bharti Airtel）前一天签署类似协议，并且是在马斯克与安巴尼的公司就卫星频谱分配问题发生争执数月之后。

星链（Starlink）透过低轨道卫星为偏远地区提供高速网路服务，但其在印度的潜在部署计画已在印度引发从掠夺性定价、到频谱分配等问题的激烈争论。

不过，随着全球人口最多的国家印度准备推出大规模卫星宽频服务，SpaceX和印度电信业者Jio Platforms显然已决定携手合作，共同推动这项服务的普及。

根据声明，这项协议将使Jio Platforms在其「零售门市提供星链设备」，并协助「支援客户服务安装与启动」。

声明指出：「双方将利用Jio Platforms作为全球最大行动网路业者（以网路流量为准）的地位…提供可靠的宽频服务，范围涵盖印度全国，包括最偏远和乡村的地区。」

Jio Platforms还补充说，协议的生效取决于「SpaceX获得在印度销售星链的授权」。

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