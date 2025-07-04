印裔人口占35% 印度总理莫迪访千里达及托巴哥

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（法新社千里达及托巴哥首都西班牙港3日电） 印度总理莫迪（Narendra Modi）今天在千里达及托巴哥共和国展开为期2天的访问，该国超过1/3口属于印度裔。

此行是莫迪2014年上任以来首度访问这个加勒比海国家国家，也是他的拉丁美洲行程一环；他接下来将访问阿根廷和巴西。

千里达及托巴哥总理波萨德-比塞萨（Kamla Persad-Bissessar）及内阁成员在首都西班牙港（Port of Spain）的机场迎接莫迪；波萨德-比塞萨是千里达及托巴哥的第2位印度裔女性总理。

莫迪在西班牙港期间将会晤总理波萨德-比塞萨和总统康加罗（Christine Carla Kangaloo），此外也将在国会联席会议上发表演说。

莫迪预计将获颁千里达及托巴哥的最高荣誉，也就是「千里达及托巴哥共和国勋章」（The Order of the Republic of Trinidad and Tobago）。

印度与千里达及托巴哥之间的关系可追溯到1845年。奴隶制度解除后，当时首批印度契约劳工抵达英国殖民规范下的千里达及托巴哥，在甘蔗和可可园工作。

1845年至1917年间，超过14万名劳工在此落地生根。目前该国最大族群为印度裔，占全国140万人口中的35.4%；第2大族群为非裔千里达人，占34.2%。