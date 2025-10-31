卷入委内瑞拉与美国政治风暴 千里达渔民不敢出海

（法新社千里达及托巴哥共和国30日电） 距委内瑞拉不远的千里达及托巴哥共和国，近日深陷美国部署军舰引发的政治风暴中心。当地渔民夹在美国与委内瑞拉之间，担心一旦情势升高，恐遭无端波及。

一边是委内瑞拉军方针对美方「挑衅」而加强军备，另一边则是美军在千里达协助下对疑似运毒船发动攻击，使得出海捕鱼为生的渔民告诉法新社，他们这阵子都尽量保持低调。

在千里达岛西南端的西德罗斯村（Cedros），一群渔民躺在海边的吊床上闲聊，他们的渔船停靠在岸边，没有出海作业。

这些渔民望向约10多公里外的委内瑞拉海岸，讨论着他们进退两难的处境。

打着赤脚、身穿短裤的穆迪（Kendrick Moodee）说，最近他和同伴「更加谨慎」，因为委内瑞拉海岸防卫队近日气氛「有点紧绷」。

58岁的穆迪说，委内瑞拉当局最近加强对其海域的管制，以往千里达及托巴哥的渔船可自由进出捕鱼，如今则被严格限制。

多名西德罗斯渔民表示，他们的船只近日多次遭委内瑞拉巡逻艇暴力驱离，甚至传出殴打与勒索事件，导致捕鱼作业范围受限、渔获与收入大减。

过去几周，美国在加勒比海与太平洋的打击行动击沉多艘被指运毒的船只，造成至少62人丧生。但罹难者家属与部分国家政府指出，当中有些人只是出海捕鱼的渔民。

美国总统川普本月稍早赞扬这项行动成功，他说：「我们的执行力太强，以至于海上几乎没有船舶，连渔船都不敢出海了。」

一位要求匿名的驻千里达西方外交官表示，美国与委内瑞拉之间的外交僵局导致「人人都被怀疑，连普通渔民也不例外」。

他指出，那些出海捕鱼的渔民无端遭波及，连正常的经济活动也因此受阻。