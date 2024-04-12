厄瓜多强闯大使馆逮人 墨西哥告上国际法院

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（法新社墨西哥市11日电） 厄瓜多警方日前突袭墨西哥驻基多大使馆，带走遭通缉的前副总统葛拉斯，墨国今天为此向国际法院（ICJ）提起诉讼，并表示希望「暂停」厄瓜多的联合国成员国资格。

墨西哥外交部长巴塞纳（Alicia Barcena）在记者会上表示，墨国这起诉讼要求暂停厄瓜多的联合国成员国资格，除非厄瓜多公开致歉，「承认违反国际法的基本原则与规范」。

巴塞纳表示，此举目的是要「确保补偿对墨西哥国家和其国民造成的精神损害」。

厄瓜多安全部队5日晚间闯入墨西哥驻基多（Quito）大使馆，带走因贪污指控遭通缉的葛拉斯（Jorge Glas）。墨国此前允许给予葛拉斯政治庇护。

这起罕见擅闯外交领土的事件引发国际强烈抗议，并导致墨西哥宣布与厄瓜多断交，并撤回驻厄外交人员。

在同一场记者会上，墨国总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，这起诉讼的目的在于确保「这样的事不会在世上任何其他地方重演，且国际法是得到保障的」。

厄瓜多总统诺波亚（Daniel Noboa）则对闯入墨国大使馆一事提出辩护，称这是拘捕葛拉斯的必要之举，因为他有潜逃风险，还说他愿意与墨西哥「化解任何歧见」。