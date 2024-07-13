厄瓜多总统候选人遭枪杀 5被告最重判入狱逾34年

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（法新社基多12日电） 2023年8月，厄瓜多总统候选人维拉维森修（Fernando Villavicencio）在大选前遭暗杀身亡，5名被告今天被判处坐牢12年到34年8个月的重刑。

法新社报导，根据法院宣读的判决，31岁主嫌安古洛（Carlos Angulo）据称是帮派分子，因在狱中策划并下令枪杀维拉维森修，「被判处34年8个月有期徒刑」。

另一名被告卡斯蒂约（Laura Castillo）因向哥伦比亚籍杀手提供武器、金钱、车辆和摩托车，被判处相同刑罚。

维拉维森修2023年8月9日在首都基多（Quito）结束一场造势大会时遭枪击身亡，当时距离首轮投票仅有数天时间。

维拉维森修曾是调查记者，矢言打击政治腐败和贩毒活动。

事发数小时后，有6名哥伦比亚籍男子被捕，但两个月后全数在狱中被杀害。

后来另有7名犯嫌被捕，其中1人死亡、1人获释，其余5人受审。

除了安古洛和卡斯蒂约之外，共犯拉米雷斯（Erick Ramirez）、佛罗雷斯（Victor Flores）和钦博（Alexandra Chimbo）被判处12年徒刑。

犯嫌中有部分人被指控与帮派Los Lobos有关，这是厄瓜多主要帮派之一，为控制毒品买卖不惜大动干戈。毒品交易导致近年厄瓜多暴力事件激增。

在审判期间，一名证人指出，由于维拉维森修矢言打击帮派和腐败，有人出价20万美元要买他项上人头。

这名证人还指控，犯嫌效力于与前总统柯利亚（Rafael Correa）政府有关的一些人。

柯利亚于2020年因贪污被定罪后流亡海外，目前居住比利时，他否认与暗杀事件有任何关联。（译者：纪锦玲）