参加反以色列抗议 哥伦比亚大学近80学生受罚

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（法新社纽约22日电） 美国哥伦比亚大学今天表示，已对参与校园反以色列抗议活动的多名学生发布各种惩处，包括开除学籍、撤销学位等。一个学生团体指出，此次受罚者有近80人。

法新社报导，位于纽约的哥伦比亚大学（Columbia University）与总统川普政府磋商，以期恢复被砍的4亿美元联邦补助。

川普对着名的哥大和其他大学施加巨大压力，指控校方在去年全国各地发生抗议以色列在加萨走廊（Gaza Strip）战争的示威潮时，未能解决反犹太主义问题。

哥伦比亚大学为当时校园抗议潮的核心，如今校方已同意实施一系列政策改革，寻求恢复联邦资金，此举引发许多学生愤慨。

哥伦比亚大学在声明中表示，最新一波惩处源于今年5月的图书馆静坐示威，以及去年春季校友周末扎营抗议活动。

声明指出，图书馆抗议活动干扰了数以百计正在备考的学生，惩处包括「留校察看、停学1年至3年不等、撤销学位和开除学籍」。

要求校方切断与以色列所有财务关系的学生团体「哥伦比亚大学反种族隔离撤资运动」（CUAD）表示，图书馆抗议活动相关惩处程度，「远远超出以往针对行动讲座或与巴勒斯坦无关的占领建筑物活动所祭出的处分」。

这个学生团体表示：「我们不会被吓倒。我们致力于声援巴勒斯坦解放运动。」（译者：纪锦玲）