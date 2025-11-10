参院达成重要突破 美结束政府关门迈出第一步

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿9日电） 美国联邦参议院今晚达成跨党派协议并通过关键程序表决，有望让临时拨款法案过关，以结束当前这场创纪录40天、导致多项政府业务陷入停顿的政府关门。

由参院民主党团8名成员与参院共和党人达成的协议，仍只是结束政府关门的第一步；当前又有数千个航班被取消或延误，美国航空运输即将「全面停滞」。

包括美国有线电视新闻网（CNN）和福斯新闻（Fox News）在内的媒体报导，参院两党就一项临时拨款协议达成共识，将资助政府能运作至明年1月30日。

川普今晚结束在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）的周末度假行程、返抵白宫时告诉媒体：「看起来我们距离结束政府停摆已非常接近了。」

这次程序性表决是启动审议众议院已通过的支出法案。法案内容经参院两党协商后将做局部修正，以延长政府资金至1月30日，并纳入3项完整年度的拨款法案。如果参议院最终通过法案修正版，法案还须送回众议院再次表决，之后送交总统川普签署，相关过程可能还需要好几天。

今晚的程序表决以60票对40票通过，正好达到能克服参议院「冗长阻挠」程序所需的最低门槛。

交通部长达菲（Sean Duffy）稍早表示，若政府停摆持续，因美国人正准备在本月稍晚的感恩节假期出行，受影响或取消航班数将进一步大增。

根据航班追踪平台FlightAware的数据，截至9日晚间，美国境内及往来美国的航班取消数已超过2700架次，延误则接近1万班。