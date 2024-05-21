又来了 川普新影片有纳粹味惹议

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（法新社华盛顿20日电） 美国前总统川普的社群媒体帐号今天发布影片，内容是如果他赢得11月大选的假想新闻，其中出现「统一帝国」字眼。这个令人联想到纳粹德国的用词引来总统拜登阵营严词批评。

这段30秒长影片发布在川普成立的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）。旁白说道：「川普胜选后会发生什么事？美国接下来会怎么样？」画面则是一连串关于美国繁荣的虚构新闻，内容提到「经济兴旺」、「关闭边界」，并提到「创建统一帝国（unified reich）」。

影片没有直接提到纳粹，但「帝国」（reich）这个词常指纳粹德国领袖希特勒（Adolf Hitler）统治的「第三帝国」（Third Reich）。

新闻媒体Politico报导，川普阵营的工作人员在影片发布之前没有看到「帝国」一词。

以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊（Gaza Strip）交战超过7个月，川普一再指责拜登无力在情势日益紧张之际遏止美国的反犹主义。

川普自己也因类似纳粹论调而挨批，例如他多次指称移民是「毒害（美国）血统」的「害虫」。

川普2017年执政时，曾描述一些维吉尼亚州沙洛兹维尔市（Charlottesville）的新纳粹示威人士是「非常优质的人」，还曾在他的佛罗里达州宅邸宴请白人民族主义者。

拜登阵营发言人辛格（James Singer）在声明中表示，川普从很久以前就开始反犹，「川普不是随便说说，他就是在告诉美国，如果他再次掌权到底打算怎么做：以独裁者身分统治一个『统一的帝国』」。

辛格还说：「一边模仿（希特勒着作）『我的奋斗』（Mein Kampf），一边示警万一败选会发生大屠杀。这种精神失常行为，来自一个明知自己因为极端憧憬混乱、分歧和暴力，而持续遭到民主否定的人。」