反对极右翼政党 德国各地民众上街游行

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（法新社柏林11日电） 德国另类选择党（AfD）对被列为「极端主义」团体一事向法院提起告诉之际，今天德国各地有数以千计民众走上街头，以示反对这股极右翼势力。

德国国内情报部门上周将反移民的德国另类选择党列为「极右翼极端主义」组织，并指控此党试图破坏德国民主。

在德国另类选择党提告并进入法院审理期间，情报部门也暂停此一分类措施。

在活动团体「团结起来反对右翼」（Together against the Right）号召下，反对德国另类选择党的示威群众今天在德国60个地点上街游行。

警方表示，约有3000名抗议人士聚集在柏林着名的布兰登堡大门（Brandenburg Gate）前，而主办方则估计有7000人参加。

他们高喊：「团结起来反对法西斯主义。」

主办单位在其网站上表示：「德国另类选择党不是一个普通政党，不该像对待其他政党一样对待它…现在是认真考虑禁止此党的时候了。」

德国另类选择党的声势日益高涨。在德国2月选举中，得票率仅次于新任总理梅尔茨（Friedrich Merz）所领导的保守党。

德国另类选择党表示，情报部门针对德国另类选择党的决定是出于政治动机。（译者：纪锦玲）