The Swiss voice in the world since 1935
登录

反对极右翼政党 德国各地民众上街游行

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社柏林11日电） 德国另类选择党（AfD）对被列为「极端主义」团体一事向法院提起告诉之际，今天德国各地有数以千计民众走上街头，以示反对这股极右翼势力。

德国国内情报部门上周将反移民的德国另类选择党列为「极右翼极端主义」组织，并指控此党试图破坏德国民主。

在德国另类选择党提告并进入法院审理期间，情报部门也暂停此一分类措施。

在活动团体「团结起来反对右翼」（Together against the Right）号召下，反对德国另类选择党的示威群众今天在德国60个地点上街游行。

警方表示，约有3000名抗议人士聚集在柏林着名的布兰登堡大门（Brandenburg Gate）前，而主办方则估计有7000人参加。

他们高喊：「团结起来反对法西斯主义。」

主办单位在其网站上表示：「德国另类选择党不是一个普通政党，不该像对待其他政党一样对待它…现在是认真考虑禁止此党的时候了。」

德国另类选择党的声势日益高涨。在德国2月选举中，得票率仅次于新任总理梅尔茨（Friedrich Merz）所领导的保守党。

德国另类选择党表示，情报部门针对德国另类选择党的决定是出于政治动机。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
10
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
8 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
3
11 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团