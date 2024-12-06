反抗军扩大叙利亚攻势 伊朗：全力支持阿塞德政权

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（法新社贝鲁特6日电） 库德族领导的武装团体今天指出，在掌控叙利亚东北部大部分地区后，由于政府军撤退，他们已进入之前由政府控制的东部地区。面对反抗军闪电攻势，伊朗表示将全力支持巴夏尔．阿塞德政权。

战争观察组织表示，反抗军在叙利亚北部和中部的攻击行动，带给总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权一连串严重打击之际，政府军以及由伊朗支持的盟友「突然」撤离代尔祖尔省（Deir Ezzor）。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，「叙利亚政权部队，以及伊朗支持的盟友团体指挥官突然自代尔祖尔市和郊区撤离。」

代尔祖尔军事委员会（Deir Ezzor Military Council）和叙利亚民主力量（SDF）声明指出，「为了保护我们的人民，我们的代尔祖尔军事委员会战士已进入代尔祖尔市和幼发拉底河（Euphrates River）西岸。」

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天说，武装分子在叙利亚针对其盟友巴夏尔．阿塞德政权发动的闪电攻势已对整个中东地区构成威胁。

阿拉奇前往伊拉克首都巴格达（Baghdad）访问时表示，伊朗会持续「以一切必要方式」支持叙利亚。（译者：徐睿承）