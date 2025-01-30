反抗军领袖夏拉出任叙利亚临时总统 聚焦填补权力真空

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（法新社大马士革29日电） 根据叙利亚官媒报导，叙利亚新当局今天宣布，上个月巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台后掌权的夏拉（Ahmad al-Sharaa）已被任命为临时总统，负责组成过渡立法机构。

「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）领袖夏拉领导的叙利亚反抗军，去年12月8日以闪电攻势推翻巴夏尔．阿塞德政权，结束阿塞德家族长达50多年的铁腕统治，同时反抗军组成过渡政府，负责领导国家直至今年3月1日。

叙利亚国营媒体叙利亚新闻社（SANA）引述军方官员甘尼（Hassan Abdel Ghani）的话说，夏拉被任命为「过渡时期国家总统」，但没有具体说明效期。甘尼并补充说，夏拉还将在「国际场合」代表叙利亚。

据叙利亚新闻社报导，夏拉的职责是组成「暂时立法委员会…直至国家永久宪法出炉」。报导中并补充说，巴夏尔．阿塞德时代的议会已被解散，2012年宪法已废除。

这些决定是在参与推翻巴夏尔．阿塞德政权的军事指挥官会议中做出；推翻巴夏尔．阿塞德政权的行动是由夏拉领导的伊斯兰主义组织「沙姆解放组织」领军，此组织先前是盖达组织（Al-Qaeda）附属团体。

夏拉在会议上发表演说，表明叙利亚首要任务是「以合法、正当方式」填补政府中的权力真空。

他也表示，必须经由过渡的司法体系与遏止报复来维护国内和平，重建国家机构，开发经济基础设施，而重建国家机构的首要之务就是组建军队与治安部队。

夏拉同时承诺进入政治过渡时期，包括召开全国会议、组成包容性政府，最终将会举行选举。他表示选举的举行，可能需要4年时间。