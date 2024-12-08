反抗军高呼叙利亚「自由了」 总理愿与民选领导层合作

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（法新社贝鲁特8日电） 叙利亚反抗势力今天宣布首都大马士革「自由了」，并称总统阿塞德已搭机出逃。叙利亚总理贾拉利表示，他已准备好和人民选出的任何领导阶层「合作」。

叙利亚军事行动司令部在通讯软体Telegram写道：「我们宣布大马士革已经摆脱暴君阿塞德（Bashar al-Assad）的统治。」

声明还说：「致世界各地的流离失所者，一个自由的叙利亚正等着你们。」

反抗势力表示，阿塞德已经逃离叙利亚，呼吁海外公民返回「自由的叙利亚」。

反抗军在Telegram说，「暴君阿塞德已经逃走了，我们宣布大马士革市自由了」，并补充道，「在经历复兴党（Baath Party）统治的50年压迫，以及13年的犯罪、暴政和（被迫）流离失所…我们今天宣布这段黑暗时期已经结束，叙利亚迎来了新时代的开端」。

反抗军稍早声称已进入大马士革，并控制了北部恶名昭彰的赛德纳亚军事监狱（Saydnaya Military Prison）。

叙利亚总理贾拉利（Mohammed al-Jalali）今天表示，他已准备好和人民选出的任何领导阶层、以及任何移交进程进行「合作」。

贾拉利透过脸书（Facebook）帐号发表谈话时指出：「这个国家可以成为一个与邻国和全球建立良好关系的正常国家…但这个议题是叙利亚人民选出的领导阶层的责任。我们已准备与这个领导阶层合作，并提供一切可能的协助。」

伊斯兰主义组织沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）领导人乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）今天下令部队不要接触大马士革官方机构，说这些机构在「正式」交接之前仍由总理管辖。

乔拉尼在Telegram发表声明说，「大马士革所有军事部队严禁接触公共机构，这些单位持续由前总理监督，直到正式移交为止」，并补充说，「禁止对空中鸣枪」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）