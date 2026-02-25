反驳川普国情咨文 民主党走中间路线拚选举

2 分钟

（法新社华盛顿24日电） 针对美国总统川普国情咨文的反驳演说今天由民主党温和派中坚分子发表，外界认为史班伯格的中间路线是一种典范，部分人士认为这将是赢得11月期中选举的一大关键。

史班伯格批评川普对已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）丑闻的处理方式及涉嫌贪腐的行为，但她主要将重点放在生活成本问题上；中间派认为这个议题具有跨党派吸引力。

她在一段沉稳且慎重的演说中表示：「住房、医疗保健、能源和托育服务的成本实在太高了。」

「美国人民理应知道，他们的领袖正专注于解决那些让他们夜不能寐的问题。」

史班伯格曾任中央情报局（CIA）官员并担任过3届国会议员，去年凭藉着重于负担能力的政见，成功从共和党手中夺回维吉尼亚州州长宝座。

她被选中代表民主党对川普的国会演说发表正式回应，显然是为了给全党树立一个可以效法的榜样。

民主党内部对于应该争取中间派甚至温和派共和党选民，还是透过激进改革的进步派承诺来动员基本盘，仍然存在分歧。

虽然像纽约市长曼达尼（Zohran Mamdani）这样的左翼中坚分子也曾以负担能力为竞选主轴，但史班伯格还强调了更传统的中间派理想，如两党合作、爱国主义和她的执法背景。

史班伯格还在移民镇压等问题上抨击川普，称联邦探员「将哺乳中的母亲从宝宝身边强行带走」，同时称移民系统已经「崩溃」。

期中选举前的初选，预料将会看到温和派与民主党进步派之间出现一些激烈的竞争。