受伊斯兰国启发 密西根2男计画恐攻遭警逮捕

（法新社华盛顿3日电） 根据法院今天公布文件，美国密西根州2名男子受「伊斯兰国」（IS）启发，涉嫌在万圣节周末发动攻击，已经遭到司法单位逮捕。

联邦调查局局长巴特尔（Kash Patel）10月31日宣布成功挫败密西根州「潜在恐怖攻击」并逮捕多人，但联邦调查局并未提供这起阴谋更多细节。

司法部长邦迪（Pam Bondi）表示，嫌疑人制订「在美国本土发动攻击的详细计画」。

邦迪在社群平台X补充表示：「这场阴谋在无辜生命逝去前即被制止。」

刑事诉状指控阿里（Mohmed Ali）、马默德（Majed Mahmoud）和其他未具名同谋，计划在底特律郊区芬岱尔（Ferndale）发动攻击，潜在目标是LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别者）俱乐部和酒吧。

起诉书称，阿里和马默德均为美国公民。他们涉嫌购买枪枝弹药并前往靶场练习，密谋「实施联邦恐怖主义犯罪」。

起诉书显示，10月31日清晨，联邦调查局干员突袭阿里与马默德位于底特律郊区迪尔伯恩（Dearborn）住所，缴获3支AR-15式步枪、2支霰弹枪、4支手枪和超过1600发子弹。

起诉书称，两人在网路聊天与电话交谈中多次提及「南瓜」，这让联邦调查局相信攻击计划将在万圣节周末实施。