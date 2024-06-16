受战争及气候变迁打击 苏丹居民面临水危机

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（法新社苏丹港16日电） 战争、气候变迁及人为因素造成的缺水，使得早已遭遇一连串难题的非洲国家苏丹陷入水危机，当地许多民众都必须长途跋涉取水。

苏丹政府军与准军事组织「快速支援部队」（RSF）于去年4月爆发战斗，这场内战持续至今。

育有7名子女的苏丹北达佛州（North Darfur state）居民伊萨（Issa）告诉法新社，自从内战爆发以来，他的2个孩子每天要走14公里路程取水。

内战爆发初期，大多数外国援助组织都无法继续运作， 其中包括在北达佛州索托尼（Sortoni）营运供水站的团体，当地居民只能自生自灭。

苏丹虽然拥有水量丰沛的尼罗河（Nile River）等许多水资源，但该国对缺水一事并不陌生。根据联合国（UN）资料，早于内战爆发前，苏丹就有1/4民众必须走超过50分钟路程才能取水。

如今，从西部达佛地区的沙漠、肥沃的尼罗河谷再到整个红海（Red Sea）沿岸，一场水危机已打击4800万苏丹民众。

美国驻联合国大使14日表示，苏丹人民已面临全球最大规模的人道危机。

在苏丹水资源领域拥有多年经验的一位欧洲外交官也说，苏丹受气候变迁影响甚深，最明显的地方就是气温和降雨强度都已升高。

苏丹今年夏季的气温预计会持续攀升，直到8月雨季来临气温才会下降，但雨季常引发洪灾泛滥，每年都会夺走许多人命。