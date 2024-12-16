叙利亚下一步 反抗军领袖与联合国特使会面

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（法新社大马士革15日电） 叙利亚反抗军今天发布声明表示，推翻总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）的伊斯兰主义领导人乔拉尼今天与联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒见面。

声明指出，沙姆解放组织（Hay’at Tahrir al-Sham）领导人乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）与裴凯儒（Geir Pedersen）商讨「政治局势已然发生的转变」，使得更新联合国安全理事会2015年决议「因而有其必要」，以「符合新的现实情况」。乔拉尼现在使用本名夏拉（Ahmed al-Sharaa）。

前身是盖达组织（Al-Qaeda）叙利亚分支努斯拉阵线（Jabhat al-Nusra）的沙姆解放组织仍遭诸多西方国家政府认定为「恐怖组织」。

上述声明中提及的2015年安理会2254号决议针对以政治途径解决叙利亚问题制定路线图，认定努斯拉阵线为恐怖组织。

裴凯儒10日表示，安理会将努斯拉阵线列为恐怖组织显然是基于「一个复杂因素」，致力找出前进之路。不过他强调，重要的是透过这场内战来检视沙姆解放组织。

努斯拉阵线于2016年7月宣布脱离盖达自立门户，并与全球恐怖网络划清界线，以免成为外国联军攻击目标。努斯拉阵线后来与其他武装团体整并，于隔年成立沙姆解放组织。

上述声明指出，乔拉尼强调「有必要专注在叙利亚领土统一、重建和实现经济发展上」。他在会谈中还提出「提供安全环境让难民回家，并且为此提供经济与政治支持的重要性」。

裴凯儒今天稍早曾敦促「涵盖所有叙利亚人的政治进程」。他表示，这项进程显然必须「在世界上其他国家协助和援助之下，由叙利亚人自己主导」。