叙利亚反抗军指挥官接受英媒访问 筹谋一年推翻阿塞德政权

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（法新社伦敦13日电） 叙利亚反抗军一名领袖在英国「卫报」今天刊出的专访中表示，伊斯兰主义分子领导的反抗军联盟一年来一直在策划突袭推翻总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权。

叙利亚反抗军「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham）长期控制叙利亚西北部部分地区，该组织声称已与盖达组织（Al-Qaeda）断绝关系。

曾领导沙姆解放组织军事部门的指挥官哈姆维（Abu Hassan al-Hamwi）告诉卫报（The Guardian），沙姆解放组织在2019年政府军的扫荡行动中伤了元气，意识到「根本问题在于缺乏对战役的统一领导和掌控」。

修正错误的同时，沙姆解放组织去年开始准备报复行动，代号为「吓阻侵略」（Deterring Aggression），矢志推翻巴夏尔．阿塞德。

沙姆解放组织强化对于西北部反抗团体的掌控，训练自己的民兵，制定「全面军事准则」。

然后，沙姆解放组织企图把叙利亚南部反抗军和圣战士势力结合起来，成立「统一战情室」。叙利亚南部过去6年都处于巴夏尔．阿塞德控制下。

这间「战情室」召集25个反抗团体的指挥官，他们可从南部带动对巴夏尔．阿塞德的攻势；沙姆解放组织则从北方推进，两军分进合击，最后将会师于巴夏尔．阿塞德掌控下的首都大马士革。

展开行动的时机落在今年11月底，当时叙利亚的坚定盟友伊朗和俄罗斯都因其他冲突而分身乏术。

反抗军上周末在北部横扫阿勒坡（Aleppo）、哈玛（Hama）和荷姆斯（Homs）之后，成功攻入大马士革，导致巴夏尔．阿塞德出逃，终结阿塞德家族50年的暴虐统治。

哈姆维说：「依据历史前例，我们深信『要攻克大马士革，必须先拿下阿勒坡』…叙利亚革命力量集中在北部，我们认为，一旦解放阿勒坡，我们就能挥师向南进军大马士革。」

这项计画还涉及研发更精良的武器来对抗伊朗和俄罗斯提供给叙利亚政府军的军事技术。

哈姆维说：「我们需要无人侦察机、无人攻击机和自杀式无人机，重点在航程和续航力。」他们的无人机最早从2019年开始生产。

沙姆解放组织被多个西方强国视为恐怖组织，但自掌权以来即试图向少数教派和其他政府保证，会开创一个包容的领导阶层。

哈姆维说：「我们肯定叙利亚的少数群体是这个国家的一部分，有权像其他每一个叙利亚公民一样举行仪式、受教育和享有服务。」

他还说：「这个政权制造了分裂，我们试着尽一切努力弥合这些分歧。」