叙利亚反抗军推进中部战略城市 与政府军爆发激战

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（法新社贝鲁特3日电） 叙利亚战争观察组织表示，伊斯兰主义分子领导的反抗军团体朝向叙国中部战略城市哈玛（Hama）推进之际，与政府军爆发激烈战斗。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）及其盟友上周发起闪电攻势以来，已和政府军爆发多起「极度血腥」的冲突。

自上周以来，反抗军已攻占叙国大片领土，其中包括第2大城阿勒坡（Aleppo）。

总部设于英国、在叙国境内拥有消息网络的叙利亚人权了望台组织表示，北部哈玛省乡村地区爆发冲突，反抗军在最后数小时里一举攻下多个城镇。

该组织表示，「叙利亚（政府军）和俄罗斯空军也对当地发动了数十次攻击。」

法新社记者目睹，数十辆政府军战车和军用车辆遭弃置在通往哈玛的道路旁。

2015年，俄罗斯空袭反抗军占领地区，首度直接干预叙国内战。最新一轮冲突发生之际，莫斯科也矢言将继续力挺叙国总统阿塞德（Bashar al-Assad）。

国营的叙利亚新闻社（SANA）也报导了针对哈玛省和西北部反抗军大本营伊德利布省（Idlib）的空袭。

哈玛是连结叙国首都大马士革（Damascus）和第2大城阿勒坡的战略城市。叙国内战初期曾是反对派据点，当地也常见大型示威抗议活动。 对许多哈玛市民而言，1982年叙国当局针对穆斯林兄弟会（Muslim Brotherhood）的血腥镇压行动，伤疤迄今仍未愈合。

叙利亚人权了望台组织主任拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，反抗军若占领哈玛，将对阿塞德政权的「民意基础构成威胁」。 联合国（UN）表示，叙国11月底爆发冲突至今，已有近5万人流离失所，另有数以百计的人丧生，其中大多都是战士。

自2011年阿塞德政府强力镇压民主示威后，叙国内战持续延烧至今。