叙利亚反抗军攻军事基地 揭露阿塞德政权贩毒

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（法新社大马士革12日电） 叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权8日戏剧性垮台，让外界得以一窥这个国家在他统治下的阴暗角落，其中包括以工业规模出口违禁毒品芬乃他林（captagon）。

以伊斯兰主义团体为首的战士攻占叙利亚国内各个军事基地，还有芬乃他林这种安非他命类兴奋剂的配送中心，这种毒品已经流入中东地区各地的黑市。

沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham）领导的叙利亚反抗军指出，他们发现大量毒品，并矢言销毁。

沙姆解放组织武装人员昨天允许法新社记者进入首都大马士革郊区一处采石场的仓库，他们查获大量芬乃他林药锭就藏在即将出口的电子零件内部。

戴着黑色面罩的战士沙米（Abu Malek al-Shami）说道：「我们进入并全面清查后，发现这是马赫．阿塞德（Maher al-Assad）跟他伙伴奇提（Amer Khiti）的工厂。」

马赫．阿塞德曾担任军队指挥官，也是已经垮台的强人巴夏尔．阿塞德之胞弟，目前据推测正逃亡中，他被控幕后主导利润丰厚的芬乃他林交易。

叙利亚政治人物奇提于2023年遭英国政府制裁，伦敦当局称他掌控叙利亚多家企业，安排毒品的制造及走私。

沙姆解放组织日前发动闪电攻势后，阿塞德政权于8日垮台，但从贩售芬乃他林获得的利益，在叙利亚13年内战中支撑了阿塞德政府。

芬乃他林使叙利亚变成全球最大的毒品国家。根据法新社2022年调查时引用官方数据所做的估计，芬乃他林成为叙利亚迄今为止最大宗出口产品，超越叙国合法出口品的总合。