叙利亚大量阿拉维派平民遭安全部队杀害

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（法新社贝鲁特8日电） 叙利亚战事观察团体「叙利亚人权了望台」报告，叙国安全部队及其盟友近期杀害至少532名阿拉维派平民。此外，安全部队今天重军部署至阿拉维派位于地中海沿岸的核心地区。

叙利亚新政府6日与效忠阿拉维派（Alawite）前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）的枪手爆发致命冲突后，当地持续通报有平民遭杀害。

新政府是在伊斯兰主义分子领导的部队于去年12月发动闪电攻势推翻巴夏尔．阿塞德后取得政权。

叙利亚人权了望台（SOHR）报告：「有532位阿拉维派平民在叙利亚沿海地区及拉塔基亚（Latakia）山区遭安全部队及其盟友杀害。」

叙利亚人权了望台指出，他们是在安全人员或亲政府战士执行的「处决」中死亡，并伴随「洗劫房舍和财产」的行动。

这些平民的死亡使累计死亡人数达到745人，其中包括93名新政府的安全部队成员，以及120名亲阿塞德战士。

国营的叙利亚新闻社（SANA）报导，安全部队已部署至拉塔基亚及更南边的贾卜莱（Jableh）、巴尼亚斯（Baniyas）以恢复秩序。

叙利亚国防部发言人表示，安全部队已「重新掌控」遭效忠阿塞德枪手攻击的地区。

随着安全部队加强部署，根据叙利亚人权了望台，当地今天已「相对恢复平静」。

法国今天谴责在叙利亚针对特定信仰平民与囚犯的暴力行为。法国外交部透过声明呼吁，叙国新政府必须「确保展开独立调查，查明这些犯罪行为，并让加害者遭到判刑」。