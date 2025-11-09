叙利亚总统夏拉抵达美国 首访华府将会川普

（法新社华盛顿8日电） 叙利亚国家通讯社报导，叙利亚总统夏拉（Ahmad al-Sharaa）今天抵达美国进行历史性访问。

夏拉此行10日将前往白宫会见美国总统川普，分析家指出，这是叙利亚1946年独立以来，总统首次访问华府。

川普5月访问中东期间，时任临时领袖的夏拉在利雅德（Riyadh）首次与川普会面。

美国叙利亚问题特使巴瑞克（Tom Barrack）本月初表示，夏拉「有望」签署协议，加入由美国领导的国际联盟，打击伊斯兰国（IS）。

驻叙利亚的外交消息人士表示，美国计划在大马士革（Damascus）附近建立军事基地，「协调人道援助，观察叙利亚与以色列之间的事态发展」。

夏拉领导的反对武装势力，去年底推翻长期执政的阿塞德（Bashar al-Assad）。

美国国务院7日决定将夏拉自黑名单移除，这项决定如同外界预期。

国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，夏拉政府持续满足美国要求，包括努力寻找失踪的美国公民，移除任何剩余的化学武器。

皮戈特补充说，美国将夏拉从黑名单中移除，将促进「区域安全与稳定，以及一个包容各方、由叙利亚主导，属于叙利亚的政治进程」。

夏拉曾于9月拜访联合国，那是他首次踏上美国国土。这名前圣战士是数十年来首名在联合国大会发表演说的叙利亚总统。

夏拉领导的「沙姆解放组织」（HTS）曾与盖达组织有关，但华盛顿7月已将其自恐怖组织名单中移除。

夏拉掌权后一直致力摆脱暴力历史，展现温和形象，以期获得叙利亚人民与外国势力认可。

叙利亚历经13年残酷内战后，重建工作面临巨大挑战。世界银行上个月估算，重建成本「保守估计」需2160亿美元，预计夏拉将为叙利亚寻访资金援助。